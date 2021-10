Due sconfitte di misura nelle prime due giornate hanno dato sensazioni contrastanti al Milan, che ha saputo giocarsela contro Liverpool e Atletico Madrid, ma si ritrova a zero nella casella dei punti. Quella contro il Porto è, almeno sulla carta, la partita più facile del girone di ferro in cui sono finiti i rossoneri, i quali però partono sfavoriti, seppure di poco, anche nella sfida del “Do Dragao” in programma domani. I betting analyst vedono il «2» degli uomini di Pioli a 2,75, leggermente più alto della vittoria del Porto, proposta a 2,50. Meno probabile, invece, il pari, in quota a 3,40. Un match, quello di Oporto, che profuma di Goal, offerto a 1,65, mentre difficile un match con almeno una delle due squadre a secco: il No Goal vale 2,11. Davanti sarà ballottaggio tra Giroud e Ibrahimovic, con lo svedese non ancora al top ma affamato di minuti. Un gol di Ibra si gioca a 1,95, mentre una rete dell'ex Arsenal e Chelsea paga 3 volte la posta. Dall'altra parte attenzione a Taremi, dato a 2,40.



A San Siro, l'altra milanese è impegnata in contemporanea nello scontro con la vera sorpresa del settembre di Champions. L'Inter ospita lo Sheriff Tiraspol, a punteggio pieno dopo le vittorie con Shakhtar e Real Madrid. I moldavi però partono nettamente sfavoriti: l'«1» nerazzurro si gioca appena a 1,18, mentre un successo esterno dello Sheriff paga 13 volte la posta. Difficile anche un pari, in quota a 7,40. Tante le reti attese soprattutto dall'Inter, le cui potenzialità del reparto offensivo fanno scendere l'Over a 1,35, mentre appare molto improbabile un match da meno di tre gol, con l'Under a 2,95. Dopo un match deludente da subentrato contro la Lazio, Lautaro Martinez rimane il giocatore su cui i nerazzurri fanno più affidamento in avanti. Un gol dell'argentino è in quota a 1,75, mentre è offerta a 1,95 una marcatura di Edin Dzeko.



La Juventus può arrivare al giro di boa a punteggio pieno, ma serve una vittoria nella trasferta a San Pietroburgo. I bianconeri, di fronte allo Zenit, partono leggermente favoriti, con il «2» a 2,08. I russi, reduci in Champions dal poker rifilato al Malmo, sono tutt'altro che spacciati in un match complicato ma che la formazione di casa conta di chiudere con almeno un punto. L'«1» è in quota a 3,65, mentre il segno «X» si gioca a 3,25. Match complicatissimo per l'Atalanta, che a Old Trafford affronta il Manchester United, favorito a 1,75. La Dea vede il successo in trasferta a 4,20, mentre un pari vale 4,00.