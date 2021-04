Paris Saint-Germain - Manchester City (calcio d'inizio alle ore 21) è la seconda semifinale d'andata in Champions League dopo Real Madrid-Chelsea 1-1. Pochettino e Guardiola si sfidano con le rose praticamente al completo, fatta eccezione per l'unico indisponibile Bernat. Panchine di lusso specialmente in attacco: da una parte Draxler, Icardi e Kean; dall'altra Sterling, Aguero e Gabriel Jesus.



PROBABILI FORMAZIONI

Paris Saint-Germain - Manchester City (ore 21 in diretta tv su Sky Sport)

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes, Verratti; Di Maria, Mbappé, Neymar. All. Pochettino.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Bernardo Silva, Foden. All. Guardiola.

Arbitro: Felix Brych (Germania).