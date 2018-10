Un'altra sfida di grandissimo fascino, un altro test difficilissimo da superare per il Napoli europeo di Carlo Ancelotti che, dopo il colpo casalingo contro il Liverpool, torna a Parigi da avversario per far visita al Paris Saint Germain. Dall'alto del primato nella classifica del girone di Champions League, gli azzurri cercano contro l'ex Cavani, Neymar e Mbappé un risultato positivo per provare a rendere più solide le proprie chance di passaggio del turno.



Ecco alcuni dati sulla partita forniti da Opta:



Gli unici precedenti tra Paris Saint-Germain e Napoli risalgono ai sedicesimi di Coppa Uefa del 1992-93; il PSG vinse 2-0 a Napoli, grazie a una doppietta di George Weah, e pareggiò 0-0 al Parco dei Principi nel match di ritorno. Quella contro il Napoli sarà la quinta gara giocata dal Paris Saint-Germain contro avversarie italiane in Champions League; la prima dal febbraio 2001.



Il PSG non ha mai battuto una squadra italiana in Champions League; i transalpini hanno perso entrambe le sfide contro il Milan nelle semifinali del 1994-95, e pareggiato i due match successivi, sempre contro i rossoneri, nella seconda fase a gironi del 2000-01. Il Napoli ha vinto le ultime quattro partite ufficiali contro squadre francesi; due volte contro il Marsiglia nella fase a gironi della Champions League 2013-14, e altre due contro il Nizza nella fase di qualificazione della scorsa CL.



Il PSG è imbattuto nelle ultime 19 gare interne della fase a gironi di Champions League (15V 4N), comprese le ultime quattro di fila. Il Napoli, che non vince due partite consecutive in Champions League da settembre 2016, non trova i tre punti da cinque trasferte della competizione (1N 4P). Il PSG ha segnato almeno un gol in ognuna delle ultime 18 partite in Champions League (53 reti in totale; 2.9 a match); nessuna squadra ha fatto meglio in questa competizione.



La prossima sarà per l’attaccante del Psg, Edinson Cavani, la prima sfida contro il Napoli da quando ha lasciato il club nel 2013; l’uruguaiano ha realizzato con la maglia dei partenopei 104 gol in 138 partite ufficiali. L’attaccante del PSG, Neymar, è a un gol dal diventare il miglior marcatore brasiliano nella storia della Champions League, superando Kaka fermo a quota 30; Neymar ha preso parte a nove ‘centri’ (sette reti e due assist) nelle quattro partite interne del PSG in questa competizione.



L’attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, ha segnato quattro gol nelle ultime sei gare disputate in Champions League: più di quanti ne abbia realizzati nelle prime 15 messe insieme nella competizione (tre edizioni).