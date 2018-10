È praticamente uno spareggio per restare ancora in corsa verso gli ottavi di finale. Domani, nel terzo turno della Champions League, PSV e Tottenham - entrambe a zero punti nel Girone B - giocheranno solo per la vittoria. A riguardo gli analisti Snai vedono gli Spurs in leggero vantaggio: per loro tre vittorie di fila in trasferta e il quarto centro è dato a 2,00. Si sale invece a 3,60 per il successo degli olandesi, che in casa hanno vinto 6 delle ultime 7 partite giocate. La quota più alta, a 3,65, è per il pareggio mai arrivato nei precedenti tra le due. Capitolo qualificazione, con Inter e Barcellona a 6 punti, sia per l’una che per l’altra è un’impresa, ma tra le due i bookmaker danno più credito alla squadra inglese: gli Spurs avanti sono a 4,00, gli olandesi sono a 33,00.