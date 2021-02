Torna il più bel torneo del mondo, torna laSi apre questa sera con due partitealla Puskas Arena di Budapest, a causa dei divieti in vigore in Germania per il Coronavirus, l'di Julianaffronta ildi Jurgen, nella sfida tra tecnici tedeschi, maestri e tecnici manifesto del '"Laptop trainer", seguaci di Ralf Rangnick. ​La squadra della Red Bull, ancora senza Szoboszlai, si affida a Dani Olmo da 9. I Reds sperano in un recupero di Fabinho: in avanti tridente composto da Salah, Firmino e Mané. I tedeschi vogliono stupire ancora e dopo la semifinale raggiunta nella passata stagione punta ad andare avanti anche in questa edizione. Ma il Liverpool non può più sbagliare e cerca risposte dopo l'ultimo complicatissimo periodo caratterizzato da tre sconfitte consecutive in Premier League. Primo confronto in assoluto tra queste due squadre in un match ufficiale, settimana prossima il ritorno ad Anfield. La formazione tedesca ha incontrato in due occasioni delle rappresentanti del calcio britannico e ha sempre trionfato: nella scorsa stagione eliminò il Tottenham agli ottavi di Champions, mentre nella fase a gironi dell'edizione in corso ha estromesso il Manchester United. Un solo precedente tra Jurgen Klopp e Julian Nagelsmann, nei preliminari della Champions 2017/18: i Reds ebbero la meglio sull'Hoffenheim, vincendo sia all'andata che al ritorno.Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Upamecano, Angelino; Sabitzer, Haidara, Kampl; Nkunku, Olmo, Adams.: Alisson; Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Henderson, Robertson; Thiago Alcantara, Wijnaldum, Jones; Mané, Firmino, Salah.