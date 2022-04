Due serate di Champions League per scoprire quali saranno le quattro squadre che giocheranno le semifinali della massima competizione continentale per club. Tutto è possibile, anche se alcuni verdetti sembrano già indirizzati. Stasera Real Madrid e Chelsea si sfidano dopo la magica notte di Benzema all’andata, protagonista a Londra con una tripletta per un 3-1 che consegna un buon vantaggio ai Blancos. Ancelotti ha però lavorato molto sulle motivazioni dei suoi invitandoli a non abbassare la guardia e i Blancos sulla lavagna scommesse di Betaland sono proposti vincenti al Bernabeu a quota 2,57 e in semifinale a quota 1,09, mentre il passaggio del turno dei Blues vale 6,40. Del resto contro i campioni in carica Ancelotti avrà la carta Benzema: un suo gol è proposta 2,27, la doppietta è a 7,25, mentre la tripletta è proposta a 25. Sempre questa sera è atteso un altro grande bomber, Lewandowski (12 gol finora nella competizione, uno in più rispetto al francese del Real Madrid). Il Bayern Monaco deve rimontare la sconfitta per 1-0 in casa del Villarreal, una situazione scomoda che però non mette paura ai giganti bavaresi, proposti in semifinale a 1,36. Dall’altra parte il Villarreal e Unai Emery si trovano nella condizione ormai abituale di sfidare i pronostici in Europa e dopo aver eliminato la Juventus cercherà ancora gloria per una semifinale storica proposta a 2,97. Mercoledì Liverpool-Benfica sembra solo una formalità per i Reds, favoriti per un segno 1 a 1,27, mentre c’è grande attesa per lo scontro tra le filosofie di calcio più distanti che mai. L’Atletico Madrid sfida in casa il Manchester City e si riparte dall’1-0 dell’andata per gli inglesi di Guardiola. Dopo aver estremizzato il concetto Cholismo (zero tiri in porta a Manchester e possesso palla tutto ai Citizens) Diego Simeone si trova nella condizione di dover reagire. Chi la spunterà? De Bruyne e compagni sono favoriti per una seconda vittoria anche al Wanda Metropolitano con il «2» a 1,78, mentre il segno 1 è a 4,50.