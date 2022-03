Sicuramente l’ottavo di finale più nobile di questa Champions tra due squadre che puntano dritto al titolo. Il Real Madrid vuole tornare al successo europeo nel dopo Ronaldo e alzare il trofeo al cielo per la quattordicesima volta, mentre il PSG punta al primo titolo della storia dopo i clamorosi investimenti degli ultimi anni. Si parte dall’1-0 dei francesi ottenuto all’ultimo respiro al “Parco dei Principi”, con i Blancos che puntano dritti alla “remuntada”. Per gli esperti al Bernabeu sarà una partita sul filo dell’equilibrio, con la formazione di Ancelotti offerta a 2,46 leggermente in vantaggio sui transalpini a 2,60 mentre sale a 3,55 l’opzione pareggio. Tuttavia per il passaggio di turno sono ancora nettamente avanti Marquinhos e compagni, a 1,33 contro il 3,05 dei madrileni. Per l’obbligo di cercare la via del gol da padroni di casa, i bookie si aspettano una partita più aperta rispetto all’andata con il Goal a 1,47, nettamente avanti sul No Goal fissato a 2,44. Per quanto riguarda i possibili protagonisti del match, Kylian Mbappè vuole replicare la prodezza dell’andata e un suo nuovo gol vale 2,75 volte la posta, stessa quota del suo compagno di squadra Lionel Messi, uno che sa come si segna al Bernabeu e voglioso di rivincita dopo il rigore sbagliato a Parigi. Il favorito per entrare nel tabellino dei marcatori resta comunque il bomber delle Merengues Karim Benzema, proposto a 2,40, autore di una doppietta nell’ultimo precedente interno del novembre 2019.