Dopo le sfide di ieri, che hanno visto la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale di Roma e Juventus, prosegue questa sera la quinta giornata della fase a gironi di. Tra le otto gare in programma c'è anche quella dell'. Con un pareggio, infatti, Icardi e compagni avrebbero la certezza degli ottavi, così come in caso di sconfitta con un gol di scarto e segnandone almeno due.Il Tottenham ha vinto le precedenti due partite casalinghe contro l'Inter, 3-1 nella Champions League 2010-11 e 3-0 nell'Europa League 2012-13. L'Inter non ha mai lasciato la sua porta inviolata nei cinque precedenti incontri con gli Spurs in tutte le competizioni, anche se non è riuscita a segnare solo in uno (3V, 0P, 2S). La squadra che ha giocato in casa ha vinto nei cinque precedenti incontri tra Tottenham e Inter (due volte il Tottenham e tre volte l'Inter). Questa sarà la prima partita ufficiale dell'Inter allo stadio di Wembley. Le squadre italiane hanno vinto quattro delle cinque gare giocate nel tempio londinese (Milan-Benfica nella finale della Coppa dei Campioni 1963, Parma-Royal Antwerp nella finale di Coppa delle Coppe 1993, la Fiorentina contro l'Arsenal nella Champions League 1999-2000 e la Juventus contro gli Spurs nella Champions League 2017-18).