Solo i tre punti. L'di Simonetorna in campo, dopo la sofferta vittoria in Serie A ottenuta all'ultimo contro il Torino, nel decisivo impegno divalido perma già fondamentale in vista del doppio incrocio con il Barcellona, in programma dopo la sosta:allo Stadion města Plzně di, in Repubblica Ceca, i nerazzurri affrontano ildi Michal, capolista nel propri campionato. Dopo il ko di settimana scorsa contro Bayern e Barca, le due squadre si scontrano le due squadre che dovranno insidiare le corazzate tedesca e spagnola, in ottica ottavi di finale: Barella e compagni hanno solo un risultato a disposizione, anche se devono ritrovarsi dal punto di vista del gioco, carente nell'ultimo periodo. Inzaghi opera un discreto turnover, dando ancora fiducia a Onana al posto di Handanovic in porta e cambiando l’attacco, con Lautaro inizialmente in panchina.Non ci sono precedenti tra i meneghini e il Viktoria Plzen, tuttavia il bilancio dell’Inter contro formazioni ceche è positivo (9 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Il Viktoria Plzen in casa è reduce da 29 risultati utili consecutibi e negli ultimi 23 impegni nazionali ha perso solo due volte.Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Sykora, Vlkanova, Mosquera; Chory.Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Dzeko, Correa.