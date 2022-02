DOPO IL MATCH RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI GIANCARLO PADOVAN PER 100ESIMO MINUTO.

La notte delle grandi occasioni è arrivata. Ladi Massimilianotorna a giocare indopo l'ottimo primo posto ottenuto nella fase a gironi davanti al Chelsea: di fronte in Spagna all'Estadio della Ceramica c'è ildi Unai, secondo nel gruppo con Manchester United e Atalanta, nella sfida in scenae valida percon il ritorno in programma all'Allianz Stadium di Torino tra due settimane. I bianconeri puntano al passaggio del turno, dopo un campionato di alti e bassi, e vedono l'esordio nella massima competizione europea del nuovo acquisto Dusan Vlahovic, al debutto in Champions, ma anche le contemporanee assenza di Paulo Dybala e Giorgio Chiellini, oltre al recupero di Leonardo Bonucci. Dal canto loro i Sottomarini Gialli sono campioni di Europa League in carica, hanno eliminato la Dea e anche nella Liga si dimostrano squadra tignosa e coriacea, in grado di puntare alla qualificazione alle Coppe: assente Roberto Moreno, occhio al giustiziere dei bergamaschi Danjuma.Villarreal e Juve non si sono mai affrontate finora. Il Sottomarino Giallo torna a disputare gli ottavi dopo 13 anni. Il 3-2 sul campo dell’Atalanta è stato il secondo successo esterno della squadra di Emery contro un club italiano (P4, S5). Prima delle due gare contro gli uomini di Gasperini, l’ultima volta che gli spagnoli hanno affrontato un’italiana era la Roma ai sedicesimi di Europa League 16-17 (0-4 al Mestalla, 1-0 all’Olimpico). L’eliminazione dalla competizione subita contro i giallorossi ha interrotto una striscia di sei vittorie consecutive nella fase a eliminazione diretta contro squadre italiane. Fino a quel momento il Sottomarino Giallo non aveva mai perso in una gara europea a eliminazione diretta, con cinque clean sheet in sei partite.