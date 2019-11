Il Liverpool va a mille, il Napoli invece è ancora in piena crisi di identità. Le due squadre si affronteranno domani sera nella quarta giornata del Girone E della Champions League. Nelle ultime 13 partite giocate i Reds hanno ottenuto 11 vittorie e due pareggi, gli azzurri invece non vincono da fine ottobre: dopo il successo in Champions contro il Salisburgo si sono fermati cinque volte sulla «X» e hanno perso il match contro la Roma in Serie A. La situazione si riflette inevitabilmente sulla valutazione effettuata dagli analisti in vista della partita di domani: si gioca ad Anfield Road, dove il Liverpool quest'anno ha sempre vinto e parte quindi da super favorito a 1,43. L'ultimo ko della squadra di Klopp è arrivato proprio contro il Napoli, nella gara di andata: un altro successo di Ancelotti vale però 7,50, mentre il pareggio si ferma a 5,00. Anche secondo gli scommettitori per il Napoli sarà una serata difficilissima: solo il 10% ha scelto il «2», mentre la larghissima maggioranza ha optato per la vittoria dei padroni di casa. Entrambe le formazioni, ad ogni modo, hanno grande confidenza con il gol: 40 le reti segnate dai Reds tra Champions e Premier, 28 quelle a favore del Napoli. Una partita da Over, con almeno tre reti complessive, viaggia pertanto a 1,56, secondo quanto riporta Agipronews.