L'Italia non centra l'en plein in Champions League: Juventus e Lazio ieri, l'Atalanta oggi, tre delle quattro rappresentanti della Serie accedono agli ottavi della competizione, ad eccezione dell'Inter di Conte che non va oltre lo 0-0 in casa con lo Shakhtar Donetsk, non approfittando della vittoria del Real Madrid con il Borussia Monchengladbach. Nerazzurri che chiudono il girone quarti, mancando anche il passaggio in Europa League. Lunedì 14 dicembre, a partire dalle 12, andrà in scena il sorteggio per decretare gli accoppiamenti nel primo turno a eliminazione diretta, ma cosa riserva l'urna di Nyon alle italiane?



LE INSIDIE - La Juve di Pirlo accede da prima al sorteggio, unica delle italiane, e non potendo incontrare altre della Serie A, né il Barcellona affrontato nel girone, potrà pescare cinque squadre: Atletico Madrid, Porto, Borussia Monchengladbach, Siviglia e RB Lipsia. Per le altre, invece, le insidie sono tante: Bayern Monaco, Liverpool, PSG e Manchester City, senza dimenticare il Borussia Dortmund di Haaland o il Chelsea. E attenzione al Real Madrid: non potendo incrociare le tre spagnole e il Gladbach, per le merengues di Zidane ci saranno solo Atalanta, Lazio, Porto e RB Lipsia nell'urna.



QUALIFICATE COME PRIME



Bayern Monaco

Real Madrid

Manchester City

Liverpool

Chelsea

Borussia Dortmund

Juventus

PSG





QUALIFICATE COME SECONDE



Atletico Madrid

Borussia Monchengladbach

Porto

Atalanta

Siviglia

Lazio

Barcellona

RB Lipsia