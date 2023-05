Edin Dzeko ed Henrikh Mkhitaryan firmano il netto 2-0 in una notte magica per l'Inter, che sembra aver messo un piede e mezzo nella finale della Champions League 2022/23. Teste basse in casa Milan che perde un altro derby decisivo dopo quello di Supercoppa e ora ha bisogno di una vera impresa per centrare la rimonta. Martedì 16 maggio San Siro ospiterà la semifinale di ritorno, questa volta in casa dell'Inter, e sulla lavagna scommesse la squadra di Inzaghi è ancora favorita, con il segno 1 a 2,12, il pareggio a 3,25 e il 2, unico risultato valido per Pioli, che vale 3,55. La vittoria potrebbe non bastare al Milan, che per la rimonta e il passaggio del turno si gioca addirittura a 9,75 volte la posta, con l'Inter che si gode la promettente quota di 1,03. Situazione ben diversa nell'altra semifinale tra il Manchester City e il Real Madrid dopo l'1-1 in Spagna. In vista della gara di ritorno i pronostici danno Guardiola favorito a 1,61, mentre Ancelotti cerca il segno 2 a 4,95. Il pareggio e i supplementari sono a 4,25. Il vantaggio dei Citizens diventa palese se si dà un'occhiata alle scommesse testa a testa su chi passerà il turno, con gli inglesi a 1,31 e i Blancos di nuovo in finale a 3,30. Si va verso una finale Inter-Manchester City, ma tutto può succedere: chi sarà campione d'Europa? Il Manchester City sogna la prima Champions per una quota di 1,72 e la seconda opzione è l'Inter a 4,00. Dietro, il Real Madrid a 5,50 e il Milan a 25,00.