L’esordio casalingo in Champions League del Napoli non poteva essere più emozionante. Al San Paolo arriva il lanciatissimo Liverpool, vice campione d’Europa e primo in Premier League (alla pari con il Manchester City). I Reds, inoltre, hanno vinto la prima nella competizione contro il Psg e sono nella griglia dei favoriti per la vittoria finale. Ci vorrà dunque il miglior Napoli per provare a fermare gli inglesi e per non compromettere da subito il cammino in Champions League, dopo il pareggio dell’esordio con la cenerentola del Gruppo C, la Stella Rossa. La strada però, è in salita, almeno a vedere le quote degli analisti di Sisal Matchpoint, che favoriscono gli uomini di Klopp, a 2.05, per la vittoria degli azzurri si sale a 3.50, a 3.60 il pareggio. Scettici sulla vittoria del Napoli anche gli scommettitori, il 73% ha puntato sui Reds, contro il 15% schierato con gli azzurri. Nel Liverpool, a far paura non c’è solo Salah ma anche Firmino e Manè: il gol dell’egiziano è a 2.10, quello di Firmino a 2.40 mentre, con la Supercoppia, la rete di Manè su assist di Salah è proposta a 12.00. Punto fermo del Napoli di Ancelotti è Insigne, il 10 azzurro potrebbe conquistare la scena con una doppietta, data a 12.00. Nessun problema per il passaggio agli ottavi per il Liverpool che anzi, è favorito per il primo posto nel Gruppo C, a 1.75. In un girone di ferro, per il Napoli la qualificazione si preannuncia dura, a 2.75.