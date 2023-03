Dopo il 2-0 dell'andata il passaggio del turno sembra blindato per il Napoli, che domani ritroverà l'Eintracht Francoforte nella sfida che vale la promozione ai quarti di Champions League. Il ritorno alla vittoria contro l'Atalanta rilancia gli azzurri in vista della partita al Maradona, dove un'altra vittoria è offerta a 1,46, con il 65% delle preferenze finite fino a ora sul segno «1». In salita il cammino dei tedeschi, che hanno alle spalle un solo successo nelle ultime sei partite disputate tra campionato e coppa: già per il pareggio si sale a 4,50, il blitz pagherebbe invece 6,75 (il «2» si è fermato al 14% delle scelte), mentre per una vittoria con almeno tre reti di scarto la quota balza a 46. All'andata ha sbagliato il rigore sullo 0-0, poi si è rifatto con l'assist per la rete di Osimhen, portando a quattro il totale nella competizione: anche stavolta Khvicha Kvaratskhelia si prende la scena nelle scommesse dedicate ai giocatori, dove il gol è offerto a 2,46 su Casinomania, mentre un altro passaggio decisivo pagherebbe 3. Ancora una volta è Osimehn a svettare a 1,88 tra i potenziali marcatori, dall'altra parte del campo il più pericoloso è invece Borré a 4,80.