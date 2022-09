Sfatare il tabù Napoli è la missione del Liverpool e del suo tecnico Klopp. Il club inglese, infatti, nei tre precedenti in terra campana ha rimediato due sconfitte e un pareggio non riuscendo mai a mettere a segno una rete, rendimento però migliore dell’allenatore tedesco che tra Borussia Dortmund e Liverpool ha sempre perso nei tre confronti diretti. Nel turno d'esordio di Champions League potrebbe essere però arrivata l’occasione del riscatto, con il segno «2» offerto a 1,97 contro il 3,62 degli azzurri che arrivano all'appuntamento dopo la convincente vittoria sulla Lazio. Sale a 3,75 l’ipotesi pareggio. Anche in fatto di gol segnati ci potrebbe essere una novità: avanti l’Over 2.5 – mai uscito a Napoli – in quota a 1,62 contro il 2,16 di un match con meno di tre reti. Per quanto riguarda invece i possibili protagonisti del match, con Victor Osimhen in dubbio per un problema muscolare, Luciano Spalletti si affida a Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano, già a segno 4 volte in Serie A cerca il primo gol europeo proposto a 4,50 volte la posta, mentre in casa Reds anche Darwin Nunez vede il primo centro in Champions con la nuova maglia, fissato a 2,65.