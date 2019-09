Il Napoli non poteva partire meglio di così in Champions League: all’esordio gli azzurri hanno battuto con una netta vittoria i campioni in carica del Liverpool, vendicandosi dell’eliminazione subita un anno fa ad opera dei Reds. Grande festa al San Paolo e ottime prospettive sulla lavagna dei bookmaker: dopo il successo di ieri il Napoli è balzato in testa nella scommessa su chi arriverà primo nel gruppo E: gli azzurri, riferisce Agipronews, si giocano a 1,80, seguiti proprio dal Liverpool, a 2,25. A 10,00 le chance del Salisburgo, a tre punti assieme al Napoli. E a questo punto, la qualificazione agli ottavi appare sempre più vicina: obiettivo fissato a 1,10 dagli analisti.