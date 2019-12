Incontro decisivo in Champions per l'Atalanta, che mercoledì è obbligata a vincere in casa dello Shakhtar Donetsk per agganciare il secondo posto nel girone, proprio a danno degli ucraini. Il pronostico è sul filo: vittoria dei padroni di casa a 2,55, «2» bergamasco a 2,60, pareggio a 3,50. Tutt'altro che impermeabili le due squadre: lo Shakhtar ha incassato dieci reti nelle cinque partite del girone, l'Atalanta ha fatto di peggio, con 12 reti al passivo: ne esce un pronostico tendente decisamente all'Over, dato a 1,52, come riportato da Agipronews.