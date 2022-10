Avversarie sabato in campionato, Milan e Juventus si affacciano un’altra volta in Europa nella stessa serata, stavolta a un paio d’ore di distanza.Se la Juve non fa 3 punti, saluta la Champions con 2 partite di anticipo, al di là di quanto dirà l’aritmetica al 90’. Il Milan resta in gioco anche col pareggio, rimandando la qualificazione alle prossime partite.Perché la notte di Stamford Bridge è troppo recente per essere già dietro le spalle e la banda Pioli ha bisogno di una controprova immediata e importante per alimentare l’autostima.ma Leao e compagni hanno bisogno di una vera, grande notte d’Europa per allargare limiti e orizzonti. Sono i campioni d’Italia e finora hanno perso una volta soltanto, contro il Napoli e non meritandolo, nonostante l’assenza di Leao.Persino più che per la classifica.Senza De Ketelaere, ma con Theo Hernandez, rispetto all’andata il cambio per Pioli è in netto vantaggio, anche se i ranghi continuano a essere ampiamente incompleti, e non potrebbe essere altrimenti. Solo pensare che Giroud – 36 anni compiuti - è alla 11esima presenza consecutiva da titolare, dà idea dell’emergenza vissuta in queste settimane da Pioli. L’assenza di CDK è un colpo mancino nel piano di ambientamento del talento belga, stare fuori non accelererà l’ambientamento e chissà se pregiudicherà la sua non ancora certa convocazione al Mondiale (che poi se restasse fuori dai 23 di Martinez, tanto male per Pioli non sarebbe…).che però il Milan potrebbe poi ugualmente agguantare, contro Salisburgo e Zagabria, quelli sì avversari da battere.Ci sono le categorie, si tratta di saperlo e di distinguerle. Allegri con quell’aria da finto ingenuo, non può presentarsi a spiegare la sconfitta col Milan dicendo «dopo 2 vittorie pensavamo di esserne usciti e invece ci siamo ancora dentro», perché che quelle 2 vittorie avessero soprattutto valore statistico l’avevano visto tutti, solo a volerlo guardare. A San Siro si è alzato il livello e la Juve è caduta un’altra volta.Per dirlo davvero, servirà piuttosto farlo in casa del Toro, già sabato, o meglio ancora a Lisbona, il 25 ottobre. Diciamo quindi che è obbligata a vincere, ma la vittoria non garantirà nulla per la classifica di Champions né per giudicare la salute della squadra.@GianniVisnadi