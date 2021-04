Martedì 13 e mercoledì 14 aprile si giocano le gare di ritorno dei quarti di finale di Champions League e se alcune squadre hanno già un piede in semifinale, altre sfide sono ancora in bilico. Il PSG punta a vendicare la finale europea persa nella passata stagione contro il Bayern Monaco e dopo aver vinto 3-2 in Germania sono pronti a difendere il vantaggio in casa. Sulla lavagna scommesse, si legge in una nota, il passaggio del turno di Mbappé e compagni è proposto a quota 1,35, contro la rimonta dei bavaresi a quota 3,05. Meno chance di entrare nella Top 4 per il Porto, che deve ripartire dalla sconfitta per 2-0 contro il Chelsea. I londinesi sono avanti nei pronostici a quota 1,03, mentre a Conceiçao e i suoi serve un mezzo miracolo proposto a 10 volte la posta. Mercoledì il Manchester City va in Germania dopo il successo per 2-1 contro il Borussia Dortmund. Il risultato lascia pensare che i tedeschi siano ancora in corsa per la semifinale, ma sulla lavagna scommesse il passaggio del turno dei gialloneri vale addirittura 5,70. L'altro big match è Liverpool - Real Madrid. I Blancos hanno appena vinto El Clasico contro il Barcellona e in generale non perdono dal 30 gennaio. Zidane e i suoi in casa dei Reds devono difendere il 3-1 ottenuto all'andata: quota 1,26 per il Real Madrid, mentre il Liverpool, protagonista di una stagione negativa (sesto in campionato e a rischio eliminazione in Champions) puntano ad una rimonta proposta a quota 3,65.