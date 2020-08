Dopo aver vinto laper l'ottava volta consecutiva (30esima in totale), e laper la seconda volta di fila (20esima in assoluto), ilora punta al bersaglio grosso: la. Il risultato con il quale i campioni di Germania hanno superato i quarti di finale, vincendo per 8-2 contro il Barcellona, è già nella storia del club e della manifestazione, e pone il club bavarese in pole position, come grande favorito per la vittoria della coppa più prestigiosa.s., ed è l'unico, fra PSG, RB Lipsia e Lione, ad averconquistati dal Bayern nella sua storia avranno il loro peso sul campo del Da Luz di Lisbona, nella semifinale contro il Lione e nell'eventuale finale. A certi livelli e in certe partite,contano tantissimo e possono essere un fattore determinante. E il Bayern, da questo punto di vista, parte in vantaggio rispetto alle altre tre.fra quelle delle quattro semifinaliste. E, se possibile, lrispetto a quella dei campioni di Francia. In ogni ruolo, il Bayern ha grande qualità e grandi alternative.Neuer è un totem;ci sono l'esperienza di Alaba e Boateng e il dinamismo degli esterni Kimmich e Davies, devastanti contro il Barcellona;c'è solo l'imbarazzo della scelta su chi preferire fra Goretzka, Thiago Alcantara, Perisic, Tolisso e Coutinho;con Lewandowski, Muller, Gnabry e Coman ci sono fiuto del gol, esperienza, forza fisica e velocità.Peccato che quest'anno non venga assegnato il, perché per, a 32 anni (li compie il 21 agosto), sarebbe potuta essere la volta buona. Con 54 gol in 45 partite stagionali (di cui 14 reti in 8 match di Champions), l'attaccante polacco è stato protagonista di una. In un'annata negativa a livello europeo per(fuori dalle semifinali di Champions dopo 15 anni),. I suoi rivali? Sono solo due, e potrebbe trovarli in finale:, e il destino nell'ultimo anno è stato decisamente dalla parte del, che un anno fa di questi tempi sedeva sì sulla panchina del Bayern, ma solo come vice di Nico Kovac, per poi diventare il, dopo l’esonero del croato., sia dal punto di vista della qualità del gioco che delle vittorie, tanto che già ad aprile il contratto di Flick è stato. E ora Flick, dopo una carriera nelle retrovie (5 anni all'Hoffenheim e 8 anni nello staff tecnico della nazionale tedesca), può centrare al suo primo anno sulla panchina di un top club un traguardo eccezionale: