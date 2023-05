DOPO LA PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI ALBERTO POLVEROSI.







L'attesa è finita. Questa serava in scena, al Santiago Bernabeu di, tra ildi Carlo, campione in carica e fresco vincitore della Coppa del Re, e ildi Pep, ancora in corsa per un incredibile Triplete, visto il primo posto in Premier League e la finale di FA Cup da disputate contro lo United: attesa per quella che da molti è considerata la vera finale, visto che le altre due semifinaliste,in campo domani nell'Euro Derby, vengono considerate sulla carta inferiori a Blancos e Citizens, per quello che sarà l'epilogo della competizione, previsto all'Ataturk Olympic Stadium di Istanbul il prossimo 10 giugno. Storia nella competizione molto diversa tra i due club: gli spagnoli hanno vinto 14 tra Coppa dei Campioni e Champions League, cercano il 15esimo trionfo dopo aver trionfato nella passata stagione, mentre gli inglesi non hanno mai vinto la massima competizione europea per club, cercano una storica prima volta dopo anni di tentativi con Guardiola e un Haaland in più, finora autore di 12 gol e capocannoniere della competizione, mentre Vinicius Jr è fermo a 6 e Karim Benzema, Pallone d'Oro in carica, a 4. Il ritorno tra i campioni d'Inghilterra e i campioni di Spagna uscenti va in scenaQuesta sarà la nona sfida tra Real Madrid e Manchester City in una competizione europea: entrambe le squadre hanno vinto tre delle precedenti otto, oltre a due pareggi. I Citizens hanno vinto tre degli ultimi quattro incontri con i Blancos (1P), ma hanno perso proprio l'ultimo in ordine di tempo, il 3-1 al Santiago Bernabeu nella semifinale di ritorno della scorsa stagione, che consegnò alla squadra di Carlo Ancelotti l'accesso alla finale, poi vinta contro il Liverpool.Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga; Modrić, Kroos, Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinícius Jr,Ederson; Walker, Dias, Akanji; Rodri, Stones; Gundogan, De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish; Haaland.