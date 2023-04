Vent'anni dopo, Inter e Milan tornano ad affrontarsi in semifinale di Champions League. Dopo aver eliminato rispettivamente Benfica e Napoli, le due sponde di Milano si troveranno di fronte in un remake della doppia sfida datata 2003, quando furono i rossoneri ad avere la meglio. Stavolta, invece, le quote pendono per un passaggio del turno da parte degli uomini di Inzaghi, offerti a 1,80, ma i campioni d'Italia 2022 seguono a distanza ravvicinata, proposti a 2. Dall'altra parte saranno Manchester City e Real Madrid a giocarsi un posto in finale: la squadra di Guardiola vede vicino l'ultimo atto a 1,45, contro i Blancos a 2,75. Per la vittoria del trofeo, gli esperti vedono in pole proprio il City avanti su tutte a 1,70, con il Real a 4,50. Segue l'Inter a 7, mentre l'ottavo sigillo del Milan paga 8 volte la posta.