Appena 24 ore dopo la gioia dell'Euroderby, l'Inter scopre la squadra con cui si contenderà la Champions League il 10 giugno a Istanbul: sarà il Manchester City a sfidare i nerazzurri a due anni dal tentativo fallito contro il Chelsea, che al Do Dragao riuscì a sovvertire il pronostico spegnendo l'entusiasmo degli uomini di Guardiola. Anche stavolta i bookmaker vedono i Citizens come grandi favoriti per alzare la coppa: il successo in finale per Haaland e compagni si gioca a 1,25. L'Inter di Simone Inzaghi è quindi costretta a inseguire: la quota della quarta Champions a tinte nerazzurre oscilla fra 3,55 e 4.