Sono notti magiche, notti da Champions League, notti che, soprattutto in questa stagione, ogni tifoso della Juventus vorrà vivere e sentire con grande passione. Sì perchè vincere questa competizione è l'obiettivo dichiarato dal club bianconero, a partire dal suo presidente Andrea Agnelli e passando per il super acquisto Cristiano Ronaldo. La Juventus riparte questa sera al Mestalla dove affronterà il Valencia nella prima sfida di questo lungo percorso che, nella testa degli uomini di Massimiliano Allegri dovrà concludersi il 1 giugno sempre in Spagna, a Madrid nella finale del Wanda Metropolitano.



STATISTICHE - Il Valencia diventerà l’ottava squadra spagnola ad affrontare la Juventus in Champions League, mai, infatti, si sono affrontate in Europa le due squadre. Cinque delle ultime sei sconfitte della Juventus in Champions League sono arrivate per mano di avversarie spagnole: due contro Real Madrid e Barcellona, una contro il Siviglia. Il Valencia torna in Champions League per la prima volta dal 2015/16, l’ultima volta che raggiunse la fase a eliminazione diretta fu invece nel 2012/13. Per Massimiliano Allegri questa sarà la partita numero 77 in Champions League.



FATTORE RONALDO - Durante il suo periodo a Madrid, Cristiano Ronaldo ha partecipato attivamente al 50% dei gol segnati in Champions League dal Real (105 marcature e 27 assist). Ronaldo ha inoltre il record assoluto di presenze tra i giocatori di movimento in Champions League (153), solo Iker Casillas ne ha collezionate di più (167). Ronaldo è anche il miglior marcatore di questa competizione, con 120 gol realizzati in 153 presenze.