Brentofrd e Swansea eliminano rispettivamente Bournemouth e Barnsley nelle semifinali promozione di Championship e ora si affronteranno in finale per stabilire la terza promossa in Premier League, dopo Norwich e Watford. I primi ribaltano lo 0-1 dell'andata per le Cherries, vincendo 3-1 con i gol di Toney, Janelt e Forss, mentre i secondi impattano per 1-1 grazie a Grimes e Woodrow, mantenendo l'1-0 dell'andata. Ora la finale a Wembley.