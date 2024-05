Championship, i verdetti: Leicester e Ipswich in Premier, Southampton e Leeds ai playoff. Retrocede il Birmingham

Di seguito tutti i verdetti dopo l'ultima giornata di Championship, la seconda serie inglese: insieme al Leicester è promosso l'Ipswich, che torna nella massima serie dopo 22 anni, mentre il Leeds di Gnonto va ai playoff insieme a Southampton, WBA e Norwich. Saranno invece Huddersfield e Birmingham a far compagnia al Rotherham in League One.



PROMOSSE IN PREMIER LEAGUE: Leicester e Ipswich Town

AI PLAYOFF: Leeds-Norwich e Southampton-West Bromwich Albion

RETROCESSE: Rotheram, Huddersfield e Birmingham