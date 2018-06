Ci avviciniamo all'inizio dei ritiri estivi delle nostre squadre del cuore: il mercato è nel vivo ma alcuni trasferimenti importanti sono stati già realizzati, con potenzialità tali da poter delineare un'ipotetica griglia di partenza delle migliori dieci compagini che daranno vita al prossimo, attesissimo,campionato di Serie A.Partiamo!; la squadra è, al momento, basata sul telaio dell'anno scorso, la conferma di Chiesa è il vero colpo di mercato viola, Simeone può e deve far meglio in zona realizzativa, Pioli ha maggiori certezze e se dovesse rimanere anche Veretoút l'Europa Leaugue sarà possibile. VOTO 6,5; Cairo ha promesso innesti di qualità, fatta per il rinnovo di capitan Moretti e prossimo quello di Sirigu, la base c'è, Mazzarri fin dal ritiro potrà plasmare la squadra come più gli piace ,ovvero, sulla solidità difensiva ed un' organizzazione capillare oltre al suo polimorfismo tattico proverbiale. Belotti tornerà agli antichi splendori? Questo è il più grande dilemma. VOTO 6,5; Sabatini porterà sicuramente in dote altri talenti autentici, la società è economicamente solida, Ferrero gongola, Giampaolo deve dimostrare di poter alzare l'asticella degli obiettivi stagionali. Torreira sarà ben rimpiazzato. Soldi ed idee ci sono e questo oggigiorno vale tanto.VOTO 7; Gasperini da solo basta ed avanza per un ambiente in totale simbiosi tecnico-societaria. La paventata partenza di Gomez non spaventa, qualcosa da quel di Bergamo uscirà sempre sotto forma di idee tattiche o giovane talento. Il ritiro anticipato per l'Europa potrebbe garantire una partenza sprint. VOTO 7; cosa aspettarsi da questa stagione? si passa dalla fiducia alla disperazione in un amen, almeno 4 colpi sono impostati e vicini la conclusione ma questa famigerata sentenza Uefa sta uccidendo psicologicamente tifosi e dirigenti. I giocatori ci sono, Gattuso lavora per tre allenatori messi assieme e porta almeno speranza. Ad oggi la certezza è il buono mostrato nella seconda parte di stagione con Ringhio. VOTO 7 per l'animus pugnandi.; potenzialmente è la quinta forza del campionato, partisse Milinkovic arriverebbero denari in abbondanza per ricostruire alla grande, Gomez sarebbe un gran colpo per l'ambiente. Immobile dovrebbe rimanere. Inzaghi avrà assorbito la tremenda mazzata Champions? La sua testa è ancora a Roma? Se si Lazio ancora al top. VOTO 7Ancelotti vuol dire top allenatore mondiale, successi, esperienza ma è la sua prima panchina da tantissimo tempo dove non si siede con i pronostici del favorito. A Napoli vincere lo renderebbe immortale. Verranno fatti investimenti economici a lungo termine, De Laurentiis ha tolto la maschera e vuole vincere davvero, altrimenti non avrebbe preso il top della panchina. Probabile che abbia qualche asso nella manica da calare a modo suo, con annessi tutti gli effetti scenografici del caso. Vidal probabilmente è uno di questi. Sarà un Napoli spagnoleggiante per modo e ritmi di gioco. VOTO 8; c'è davvero tutto (tranne lo stadio) per giocarsela fino alla fine per il titolo, ma probabilmente una pecca esiste ed è legata all'inesperienza ad alti livelli dei nuovi talentuosissimi acquisti. Di Francesco meno rigido tatticamente e Schick sano al 100% potrebbero essere le due variabili aggiuntive per una formula finalmente vincente. VOTO 8,5; ancora la squadra più forte, probabilmente, ma la difesa ha perso due pezzi da 90 come Barzagli e Buffon. In più la statistica le sarà avversa e potrebbe affacciarsi, nei giocatori, quell'appagamento inconscio spesso causa dei "fine cicli". La società è la vera forza della Signora.Si è ben programmato il ricambio generazionale ma forse, ed è questo l'auspicio un pò di tutti, andrà meglio in Europa quest'anno. VOTO 9; signori, chapeau per il mercato, Spalletti ora ha tutti i pezzi richiesti per formare la "sua" squadra e con essa le sue variabili tattiche preferite con almeno un top player per ruolo. Zhang pare abbia ritrovato il suo famoso portafoglio gonfio di denari, una volta rispettati i parametri d'austerità Uefa. Altri colpi arriveranno sicuramente e questo porterà ulteriore entusiasmo a tutto l'ambiente.Se c'è una squadra che può far soffrire la corazzata bianconera è questa. VOTO 9,5Tenetevi forte, sarà un campionato spettacolare con un forte upgrade di talento.Evviva la Serie AL. Orsiniper essere il vincitore della classifica generale e non solo. L. Orsini, registrato col nome di StephenStewart su VXL , grazie alla vittoria ha avuto la possibilità di scrivere e firmare un articolo direttamente su calciomercato.com. Come ormai sapete, questo è un ulteriore 'premio' introdotto recentemente per gratificare e dare maggiore visibilità ai nostri blogger. E non è tutto: con VXL puoi vincere anche i trofei RE DEL WEEKEND E MIGLIOR DEBUTTANTE.