A volte basta pochissimo per finire al centro di gossip, critiche e polemiche. E Charlotte Caniggia non ha fatto nulla per evitare l'ennesimo gossip in Argentina anche e soprattutto per promuovere il suo programma Mtv Caniggia Libre.



La sexy figlia di Claudio, ex attaccante di Roma, Atalanta e nazionale argentina, ha infatti postato diverse foto in cui non copre praticamente nulla del suo fisico e, in una in particolare, esce completamente di seno. Pioggia di like e commenti con Instagram che è letteralmente esploso. Solo pubblicità? Ecco le foto.