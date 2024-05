Che attacco di Frey a Corvino! 'Peggio di Ovrebo. Non lo perdono, vi spiego perché'

57 minuti fa



Pantaleo Corvino è da sempre una persona dal carattere estremamente vulcanico e passionale. Nel corso degli anni, però, l'attuale dirigente del Lecce ha avuto screzi con diversi dei suoi giocatori. Uno di questi è certamente Sebastien Frey che ha parlato così ai colleghi di Prime Video a proposito del suo rapporto con Corvino ai tempi della Fiorentina.



DELUSIONE - "Chi salvo fra Corvino e Ovrebo (arbitro che con le sue decisioni condannò la Fiorentina all'uscita dalla Champions League contro il Bayern Monaco, ndr)? Salvo Ovrebo. Il suo danno è durato solo 90'. Con l'altro invece è stata più lunga. Siamo entrati in conflitto nelle mie ultime 2-3 stagioni a Firenze. Io non l'ho mai perdonato. Fra me e Firenze doveva essere amore eterno, volevo chiudere lì la mia carriera e Corvino si è intromesso non permettendomi di far avverare questo sogno. Sono ancora molto arrabbiato e deluso con lui. Sono stati 2 anni e mezzo complicati con lui e sono ancora molto arrabbiato e deluso"