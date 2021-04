Sarà bagarre fino alla fine, in linea con i numeri degli ultimi anni. Milan, Juve, Napoli e Atalanta si giocano tre posti per la Champions League, senza escludere definitivamente Roma e Lazio. Il quarto posto, ora, non è solo un piazzamento, ma una porta che conduce dritta ai milioni della Champions. Un ritorno al passato che ha come annata simbolo il 2017/2018, quando la Serie A è tornata ad avere un poker di squadre direttamente alla fase a gironi della massima competizione continentale. Ne hanno guadagnato spettacolo e competitività: come sottolinea il Corriere dello Sport, infatti, nelle ultime tre stagioni la soglia Champions si è alzata a 73 punti rispetto ai 66,5 delle precedenti sette stagioni.