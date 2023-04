Tutti pazzi per il Chino. Alvaro Recoba è stato a lungo, tra il 2001 e il 2003, il calciatore più pagato al mondo. Altri tempi per il calcio italiano e la Serie A: l'Inter di Massimo Moratti elargiva stipendi corposi, soprattutto a colui che era considerato il feticcio del presidente.



IL MANCINO DI DIO E IL PALLONETTO A EMPOLI - Il soprannome attribuito per i tratti del volto, simili a quelli orientali, l'origine di Montevideo e quel mancino che faceva impazzire le folle, abbinato all'incredibile discontinuità: mitico e storico il gol realizzato in una sfida contro l'Empoli nel 1998, con un pallonetto da circa 50 metri.





- Cresce e termina la carriera nel, nel mezzo le esperienze con, con un bilancio non indifferente, tra cui 2 campionati italiani eoltre a un Mondiale disputato con l'Uruguay. L'addio ufficiale al calcio giocato avviene nel 2016 con una partita celebrativa giocata allo Stadio Gran Parque Central di Montevideo, dove terminae che ha conosciuto anche momenti bui, come- Ma oggi che fine ha fatto Recoba? E' diventato prima assistente allenatore al Nacional, nello staff del tecnico Jorge Giordano, poi è passatoNon solo: si è rivelatoesperto degli "olimpicos de copetin",ovvero i tramezzini farciti.

@AleDigio89