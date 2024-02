Che fine ha fatto? Il cobra Asprilla: l'amore per il vino, il Parma e la linea di preservativi

Jesus was here. pic.twitter.com/Xc8eVIhZC2 — Faustino Asprilla ☄ (@TinoasprillaH) 20 aprile 2016

lo ha dimostrato durante tutto il corso della sua carriera, nella quale si è sempre distinto per lee per i. Impossibile dimenticarne alcune gesta epiche, come lo il, scherzetto che gli valse 7 mesi di condanna con la condizionale, oppure ancora il tentativo di avere una. Spregiudicato e sicuro di sé Asprilla si è anche più volte divertito a posare senza veli, l'ultima volta per una rivista colombiana per soli uomini con una foglia di fico a coprire le nudità: d'altronde, come dice Buffon,- Le ultime imprese di Tino riguardano, come sempre, la vita privata ma anche quella di campo: bizzarro e divertente come sempre, quando posta sul proprio account Twitter personale lo, in memoria del famoso miracolo citato nel Vangelo, serio e nostalgico quando dichiara di essere- Ilincise, con una pennellata su punizione, il suo nome nella storia: segnò al, sconfiggendo a San Siro i rossoneri e interrompendo il filotto di 58 risultati utili consecutivi. Fausto, per tutti Tino, ha strappato un sorriso ai tifosi di ogni squadra per il suo modo di giocare e per la sua simpatia fuori dal campo.- Oggi è ancora protagonista: da calciatore a imprenditore.Tino. In collaborazione con una casa farmaceutica, colpita da una foto del '93 in cui il colombiano si fece ritrarre completamente nudo, Asprilla ha deciso anche il gusto dei suoi condom: uno al cioccolato, l'altro alla fragola. Incorreggibile Tino.@AleDigio89