Da mezzo sconosciuto ad autentico spacca partite, che fine ha fatto il più discusso e controverso pistolero della Serie A? Ripercorriamo insieme la parabola dell’ex numero 9 rossonero, passatoDopo aver mosso i primi passi nello Zagłębie Lubin e nel KS Cracovia - squadra con la quale riuscirà ad imporsi siglando ben 32 gol in 63 partite e risultando il terzo marcatore migliore del campionato 2017-2018 – sbarca al Genoa, proprio sotto la guida di Davide Ballardini. La partenza del polacco è da urlo, con il malcapitato Lecce che in Coppa Italia viene travolto dal poker del numero 19 rossoblù che. Non tarda ad arrivare anche il primo gol in serie A, nella partita d’esordiocontro l’Empoli e subito dopo la prima doppietta contro il Sassuolo. Le prestazioni crescono di livello di giornata in giornata, arrivando ad. Il comprensibile entusiasmo dei tifosi rossoneri viene subito ripagato dal nuovo centravanti che, in Coppa Italia contro il Napoli, sigla la prima doppietta con la sua nuova maglia e, a suon di PUM PUM PUM con tanto di coro dedicato dai tifosi milanisti, conquista la fiducia dell’ambiente.L’ambizione cresce e la voglia di prendersi il Milan pure, scegliendo quindi la maglia n. 9 per la sua seconda stagione all’ombra della Madonnina e agli ordini di Giampaolo.e - nonostante le esuberanti e convincenti premesse – accompagnerà il Pistolero verso un lento quanto inesorabile declino (complice anche l’arrivo di Ibrahimovic),, poi persa per 3-2 ai supplementari, mentre si sbloccherà in Bundesliga contro il Fortuna Düsseldorf timbrando il definitivo 3-3 su rigore., specie se si considerano le doti sfoggiate in Italia e in patria, motivo per cui si era parlato di un possibile ritorno proprio nel nostro paese nel corso del mercato invernale appena conclusosi. L’impressione è di essere di fronte ad un giocatore dall’enorme potenziale, bisognoso di un ambiente a lui congeniale per esprimersi al meglio., il tempo è dalla sua, la tecnica non gli è mai mancata e, nonostante le polveri bagnate degli ultimi tempi, il Pistolero tornerà a sparare.