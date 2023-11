Massimilianoè sempre stato un allenatore particolare:a differenza di numerosi suoi colleghi, si è semprealmeno in Italia. Tmentre altrihanno vissuto sotto la sua egidaper questo, nei giorni della sua rinascita con la Juventus, celebriamo uno dei carneadi che con il tecnico livornese ha vissuto giorni di gloriaNato a Freetown, capitale dellanel 1990, cresce nelfondata proprio da lui nel 2002: si impone subito all'attenzione dei club internazionali per le qualità da centrocampista centrale massiccio e atletico, abile nel recuperare palloni ma anche negli inserimenti, tanto che vieneE' proprioper farlo giocare prima nella Beretti e poi in Primavera: con la prima vince il campionato contro la Juventus, prima delle della vittoria della Coppa Italia Primavera.Tuttavia il Milan non sembra credere appieno in Strasser: a 20 anni inserisce metà del suo cartellino nell'operazione che porta Papasthatopoulos in rossonera ma decide di tenerlo ed aggregarlo in prima squadra, facendolo addirittura. Ma il suo momento di gloria arriva il 6 gennaio del 2011, a 21 anni: a Cagliari, subentrato sempre al posto di Gattuso,i. La settimana seguente esordisce a San Siro da titolare:Il Milan riscatta il suo cartellino dale lo cede in prestito alin Salento parte bene, ma poi cominciano gli infortuni. I giallorossi lo rispediscono a Milano come parziale pagamento del trasferimento di Mesbah, ma anche in rossonero continua a patire problemi fisici. Galliani decide così di piazzarlo alin cambio di Zaccardo: anche in Emilia le cose non vanno bene, così Strasser continua il pellegrinaggio tra, prima di scendere in Lega Pro con la Lupa Castelli Romani e di passare in Croazia all'NK Zagabria.- Il resto è una continua discesa, prima nella formazione scaligeraNel febbraio di quest'anno è stato ingaggiato dalla Polisportiva Faul Cimini, formazione dell'Eccellenza Lazio. I@AleDigio89