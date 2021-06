"Se ho qualche rimpianto? Mi dispiace di non aver chiesto prima le maglie ai giocatori con cui giocavo quando ero appena agli inizi. La verità è che ho iniziato a pensare alle magliette quando già ero più grande. Prima non ci facevo attenzione".. Per capirci occorre riavvolgere il nastro fino allo scorso aprile, quandoha svelato un aneddoto divertente: "Dopo la partita con la Juve ho chiesto la maglia a Ronaldo.". Il mondo, oggi, si è capovolto: la copertina è tutta del tedesco, freccia mancina che si è messa la Germania sulle spalle trascinandola al poker sul Portogallo.Un gol, due assist e un'intera fascia portata a casa. Lasciando in eredità una metaforica aspirina per Semedo. Che da quelle parti, all'Allianz Arena, non ci ha capito proprio nulla.. Anche in un contesto diverso e lontano da quella mediana a 4 con Freuler, de Roon e Hateboer, Robin Hood si conferma devastante."Una serata indimenticabile". Sorride, felice e orgoglioso, al fischio finale. Sorride, inevitabilmente, anche il suo mentore Gasperini. Pagato 2 milioni nel 2017, il suo valore è ora schizzato. Se è vero che fino a poco fa eravamo intorno ai 35,. Su di lui, però, è forte anche il pressing estero: ilaveva tentato il colpo a fine stagione, ma la mancata qualificazione in Champions ha complicato i piani.. Accecate da Robin Hood, fenomeno di Germania davanti a Ronaldo. Chissà che ora non sia lui a chiedergli la maglia, in un clamoroso ribaltamento di prospettive.