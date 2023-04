Tra le quattro semifinaliste della Coppa Italia la sorpresa è la Cremonese di Davide Ballardini, ultima in campionato ma ancora in corsa per vincere il trofeo. Dopo aver fatto fuori Napoli e Roma ribaltando tutti i pronostici agli ottavi e ai quarti di finale, i grigiorossi affronteranno la Fiorentina nelle due gare del 5 aprile (andata, allo Zini) e del 27 (il ritorno, al Franchi). E se la Cremonese dovesse vincere la Coppa Italia?



IL REGOLAMENTO - Il regolamento della Serie A dice che la quinta e la sesta classificata conquistano il pass per la fase a gironi di Europa League, ma se la vincitrice della Coppa Italia chiude il campionato sotto al sesto posto, ad andare in Europa League sarebbero la quinta classificata e la squadra che conquista la coppa. Per questo, esiste uno scenario clamoroso secondo il quale, in caso di vittoria della Coppa Italia, la Cremonese potrebbe essere retrocessa in Serie B - attualmente è a -11 dalla salvezza - ma qualificata all'Europa League 2023/24.