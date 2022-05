Da quanto riporta il Telegraph, il miliardario statunitense Todd Boehly dovrebbe firmare il primo accordo di acquisizione da 4,7 miliardi di euro del Chelsea questo venerdì. Il consorzio guidato dai co-proprietari dei Los Angeles Dodgers metterà per iscritto i termini della vendita iniziale poiché la scadenza si avvicina dopo un periodo di cinque giorni di trattative esclusive. I funzionari del Chelsea si stanno ora preparando per la prospettiva di nominare formalmente Boehly come unico candidato all'acquisizione del club.