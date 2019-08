Inizio in salita al Chelsea per Tammy Abraham dopo l'errore dal dischetto che ha regalato la Supercoppa europea al Liverpool. L'attaccante classe '97 è stato vittima di cori e post razzisti per aver sbagliato il rigore, sulla situazione è intervenuto un portavoce del club: "Siamo disgustati dai post sui social - spiega - non accettiamo nessun tipo di discriminazione. Agiremo contro i responsabili".