Il Chelsea ha intenzione di rivoluzionare un po' la rosa in vista della prossima stagione. Sono tantissimi i giocatori in partenza, addirittura 11. Una vera e propria squadra. Per quanto riguardo l'attacco, i nomi caldi sono quelli di Osimhen e Vlahovic, ma, ultimamente è spuntato un altro profilo molto interessante: Adama Bojang. Il diciottenne gambiano si è fatto notare alla Coppa D'Africa U20 dove ha siglato ben 4 gol. Il suo soprannome è Gambian Hurricane, a richiamare quello di Harry Kane del Tottenham. Il problema? I Blues non sono gli unici sulle tracce dell'attaccante. Gli Spurs pensano al giovane in alternativa all'attaccante inglese. Inoltre, anche il Nottingham Forest e il Crystal Palace hanno gli occhi puntati sul calciatore del Steve Biko, squadra gambiana, il quale valore si aggira intorno ai 650mila sterline. A riportare la notizia è il Sun.