Ruggine e nervi tesi in tribuna a Stamford Bridge dopo la terza sconfitta consecutiva del Chelsea con Frank Lampard in panchina (1-2 contro il Brighton di Roberto De Zerbi). Secondo quanto riportato da The Sun, il nuovo patron del Chelsea, Todd Boehly si è messo a litigare in modo acceso con alcuni tifosi scontenti per l'ennesimo passo falso della squadra. Al termine della gara, il miliardario americano è sceso negli spogliatoi e si è trattenuto dentro per un'ora con tutto il gruppo.