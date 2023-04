"Siamo lieti di dare il bentornato a Frank Lampard a Stamford Bridge mentre continuiamo il nostro processo approfondito ed esaustivo per un capo allenatore permanente". Ilfin dal momento della scelta di riportare sulla panchina dei Blues l'ex bandiera (nonché ex manager), aveva già confermato che da quel momento e fino a fine stagione avrebbe sondato con forza il mercato degli allenatori per la prossima stagione. L'incontro conera andato in scena soltanto qualche giorno prima di quell'annuncio e ora, nel weekend, è atteso a Londra il candidato numero uno, colui che rappresenta la priorità per la nuova proprietà del club:L'invito è stato presentato al tecnico tedesco già qualche giorno fa da parte del gruppo operativo che sta portando avanti la ricerca e che è composto dai co-proprietari Todd Boehly e Behdad Eghbali, e dagli uomini mercato Laurence Stewart, Paul Winstanley e Christopher Vivell (il neo direttore tecnico).. In sostanza un autentico colloquio di lavoro vero e proprio.A Nagelsmannera in realtà stato proposto prima della scelta di Lampard, ma l'ex Lipsia, dopo l'esonero subito dal Bayern Monaco soltanto lo scorso 23 marzo,perché non ha alcuna intenzione di prendere la guida di una squadra a stagione in corso. Un no che non è definitivo e che non ha chiuso le porte di Stamford Bridge anche grazie al. Il neo dt dei Blues, infatti, è una storica conoscenza dell'allenatore tedesco con cuiUn connubio vincente che il Chelsea ha tutta l'intenzione di riproporre a partire dal prossimo 1 luglio.