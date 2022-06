Il direttore tecnico del Chelsea Petr Cech ha parlato a Sky Sports dell'ultima stagione disputata da Romelu Lukaku e dei propositi per il futuro: "Sono convinto che l'anno prossimo si esprimerà su grandi livelli e saprà riscattarsi, già nel finale dell'ultimo campionato ha dimostrato quanto valga quando è in perfette condizioni fisiche. E' stato molto condizionato dall'infortunio che ha subito nella partita con l'Aston Villa e successivamente ha avuto anche il Covid".



Lukaku è tornato ad essere un nome in ottica Inter in questa finestra di mercato, a patto che il club londinese sia disposto a liberare il belga a condizioni economiche molto vantaggiose. Eppure Cech ha delle convinzioni diverse: "Siamo reduci da una stagione particolare, soprattutto nel periodo natalizio abbiamo avuto tanti casi di Covid, tra cui Lukaku. Ho piena fiducia che l'anno prossimo si riprenderà e farà benissimo", ha concluso l'ex portiere.