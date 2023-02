Piove sul bagnato in casa Chelsea: i risultati stentano ad arrivare e ora c'è una nuova tegola che riguarda Thiago Silva. L'ex Milan si è infortunato e il club ha fatto chiarezza sulle sue condizioni.



“Dopo essersi infortunato al ginocchio nel primo tempo della partita di domenica contro il Tottenham Hotspur, Thiago Silva si è sottoposto ad un’ulteriore valutazione al suo ritorno al centro di allenamento. I risultati della risonanza hanno confermato l’interessamento dei legamenti del ginocchio di Thiago che ora lavorerà a stretto contatto con il dipartimento medico del club durante la sua riabilitazione per tornare in azione il prima possibile”.