Colloqui in corso tra Chelsea e Ruben Amorim, secondo quanto riporta The Guardian. L'allenatore dello Sporting CP è nella shortlist dei londinesi che stanno valutando anche Julian Nagelsmann e Luis Enrique. La nomina di Frank Lampard, ricordiamo, è solamente temporanea con il presidente Todd Boehly che ha sottolineato che il club è alla ricerca per la stagione 2022/23 di un tecnico che possa avviare un lungo corso. 38 anni, Amorim si è fatto apprezzare per aver riportato lo Sporting a vincere il campionato portoghese dopo un'attesa lunga 19 anni.