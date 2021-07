Secondo quanto riportato dal Sun, il Chelsea sarà costretto ad abbassare la valutazione di 40 milioni di sterline fatta per Tammy Abraham. I blues infatti hanno intenzione di cedere la punta per fare cassa e provare a prendere un top del ruolo, ma al momento nessun club interessato al giocatore ha soddisfatto la richiesta. Arsenal, Aston Villa e West Ham infatti potrebbero accelerare la trattativa nel caso in cui il club di Abramovich abbassi la richiesta a 30 milioni di sterline, massimo che i 3 club sono disposti a spendere per il giocatore.