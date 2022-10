Parziale sospiro di sollievo per Wesley Fofana. Il difensore del Chelsea, uscito per infortunio in occasione del match di ieri contro il Milan, ha subito la distorsione del ginocchio destro e osserverà uno stop di almeno un mese. A riferirlo è L'Equipe, certificando di fatto la sua assenza in occasione della partita di ritorno di martedì 11 ottobre.