Secondo quanto riferisce The Athletic, è gelo tra il Chelsea e N’Golo Kanté. Il club londinese ha recentemente proposto un nuovo contratto fino al 2024 - con opzione per un’ulteriore stagione - ma il centrocampista francese l’ha rispedita al mittente chiedendo un triennale garantito. L’attuale accordo scade nell’estate 2023 e non è da escludere che, in assenza di accordo, l'ex Leicester possa partire già il prossimo gennaio.