La prima stagione di Todd Boehly alla guida del Chelsea non poteva andare peggio. Nonostante abbia speso più di 600 milioni di euro per i nuovi acquisti, la squadra è quasi definitivamente esclusa dalla Champions League nella prossima stagione e anche dall'Europa League. E ora, secondo The Athletic, fino a nove giocatori sembrano pentirsi firmato contratti lunghi, poiché molti di questi nuovi innesti non hanno mai trovato spazio. Il primo degli scontenti è Enzo Fernandez, che ha firmato fino al 2031.