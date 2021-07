Roman Abramovich è fiducioso del fatto che Erling Haaland possa trasferirsi già da questa estate al Chelsea. Il Daily Express infatti riporta che il proprietario dei blues sarebbe disposto ad aumentare il budget di mercato per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante del Broussia Dortmund, che in questo momento è considerato la priorità per rinforzare la rosa. Al momento non sono trapelate cifre, anche se il tabloid parla di un possibile inserimento di Tammy Abraham nella trattativa per abbassare la spesa cash.